Dalla Germania – Inter, Ginter è sempre un obiettivo: occhio a Chelsea ed Atletico Madrid

Matthias Ginter è un obiettivo dell’Inter per la difesa. Il giocatore tedesco è un nome che circola in vista della prossima stagione: infatti la società nerazzurra è al lavoro per migliorare tutti i reparti a disposizione di Antonio Conte. Stando alle sue parole però, Ginter ha deciso di voler restare in Bundesliga anche la prossima stagione.

Come riporta il portale tedesco swr.de però l’Inter non ha mollato l’obiettivo perché durante il mercato può succedere davvero di tutto. I nerazzurri dovranno guardarsi dalla concorrenza estera: come si legge infatti sia Chelsea che Atletico Madrid hanno messo nel mirino Ginter. Qualora dunque il difensore si convincesse a lasciare la Germania potrebbe aprirsi una vera e propria asta.

