Dalla Germania – L’Inter guarda alle fasce: sfida al Borussia Dortmund per Meunier?

Inter che, pur leccandosi le ferite per la bruciante sconfitta contro la Juventus, continua a guardare al futuro. Marotta è come al solito instancabile e, sicuramente aizzato dalle esigenti richieste di Antonio Conte, sta setacciando il mercato a caccia di acquisti importanti. Sicuramente da rinforzare in primis sarà la batteria di esterni a tutta fascia, il fulcro del sistema di gioco voluto dall’allenatore nerazzurro. Stando a quanto riportato dal sito tedesco Sport1, l’Inter starebbe sondando il terreno per arrivare Thomas Meunier, laterale belga in forza al PSG. Il ragazzo, che andrà in scadenza di contratto a giugno, quasi certamente lascerà Parigi e sta vagliando diverse ipotesi tra cui, appunto, il club meneghino che, pare, avrebbe già fatto un’offerta concreta, respinta però dall’entourage del terzino.

Tuttavia la concorrenza è agguerrita, specie quella del Borussia Dortmund che, dati i quasi sicuri addii estivi di Lukasz Piszczek e di Achraf Hakimi, è costretto ad acquistare un esterno mancino di qualità. Meunier sicuramente sarebbe un rinforzo molto utile per la causa nerazzurra, essendo dotato di grande corsa ed ottimi piedi. L’affare però sarà sicuramente molto complesso ed è lontano da una soluzione positiva. Anche perché il Borussia potrebbe tentare l’affondo decisivo già mercoledì, quando sarà ospite proprio del PSG per il ritorno degli ottavi di Champions. Per ora, Marotta osserva e prepara la propria strategia.

