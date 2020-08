Dalla Germania – Perisic, continua la trattativa con il Bayern. A sinistra rispunta l’ipotesi Kostic

La versione tedesca di Sky Sport ha fatto il punto sulle trattative di mercato che riguardano l’Inter e le società di Bundesliga, puntando ovviamente l’attenzione su Ivan Perisic. Dopo le prestazioni positive messe in mostra dal croato nelle ultime settimane, il Bayern Monaco ha intensificato gli sforzi per garantire la permanenza del giocatore in Germania, anche se trovare la quadra economica fra domanda ed offerta non sarà affatto semplice. Nelle ultime ore è circolata anche l’ipotesi di un doppio scambio riguardante anche Alaba e Tolisso (leggi qui).

I nerazzurri, però, guarderebbero in Germania anche per quanto riguarda la fascia sinistra. Sul taccuino di Marotta ed Ausilio, infatti, ci sarebbe il nome di Filip Kostic, già accostato durante la scorsa primavera. L’esterno, attualmente in forza all’Eintracht Francoforte, è stato autore di quattro reti e dodici assist nell’ultima stagione in Bundesliga. Mai tramontata, inoltre, la pista che porta al tedesco dell’Atalanta Robin Gosens.

