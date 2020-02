Dalla Germania – Perisic punta al rientro ed esprime la sua volontà circa il futuro

Ivan Perisic sta lavorando da tempo per superare in fretta l’infortunio patito qualche settimana fa e tornare il prima possibile in campo per dare una mano al suo Bayern Monaco, attualmente capolista in Bundesliga ma con un solo punto di vantaggio sul Lipsia secondo. L’obiettivo del croato è quello di rimettere piede nel terreno di gioco in occasione della partita di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Chelsea, prevista per il prossimo 18 marzo.

Ma contestualmente il giocatore sta prestando attenzione anche alla sua situazione contrattuale: a fine anno, infatti, scadrà il prestito dall’Inter, ed i bavaresi dovranno decidere se riscattare o meno l’esterno. Stando a quanto riportato in Germania da Sport1, Perisic ha già parlato con la dirigenza del suo attuale club, confermando la sua volontà di restare al Bayern. Nessuna decisione è stata ancora presa, anche se dalla parte del giocatore ci sarebbe il gradimento del tecnico Hans Flick.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!