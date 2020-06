Dalla Germania – Werner, in Inghilterra non c’è solo il Liverpool. Ci prova il Chelsea, pronto ricco ingaggio

Il nome di Timo Werner è stato più volte accostato ai nerazzurri durante le scorse settimane, soprattutto nel caso in cui Lautaro dovesse lasciare il club in direzione Barcellona (soluzione che potrebbe perdere quota, guarda qui gli ultimi sviluppi). Tuttavia in una recente intervista Piero Ausilio, pur ammettendo l’interessamento della società di Viale della Liberazione, ha confermato che il centravanti non sarà alla Pinetina durante la prossima stagione.

Se nelle scorse settimane è stato il Liverpool a mostrarsi maggiormente interessato al giocatore del Lipsia, paiono salire le quotazioni del Chelsea. A riportarlo è su Twitter il giornalista Christian Falk di Bild, secondo cui i Blues sarebbero pronti a pagare la clausola di 60 milioni di euro per portarlo in Inghilterra.

Per l’attaccante tedesco sarebbe pronto anche un ricco ingaggio, da circa 10 milioni di euro a stagione.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!