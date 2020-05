Dalla Grecia – Contatto Vagiannidis-Alafouzos. Inter a un passo: i dettagli dell’affare

Piovono conferme dalla Grecia, dopo le indiscrezioni riportate dalla nostra redazione: Georgios Vagiannidis, terzino 2001 del Panathinaikos, è a un passo dall’Inter. Secondo quanto scrive Panathinaikos24.gr, il club biancoverde avrebbe trovato l’accordo con il club di Viale della Liberazione per la cessione a 400.000 euro.

Il giovane ha preferito chiudere la sua esperienza in terra ellenica e non si presenterà all’appuntamento previsto per giovedì dove Giannis Alafouzos, proprietario del club avrebbe fatto la sua offerta finale di rinnovo. Il calciatore ha deciso di proseguire altrove la sua avventura dopo un colloquio con la famiglia e un contatto telefonico con il maggior azionista del Panathinaikos. L’affare sarebbe, dunque, alle battute finali. Il terzino con molta probabilità sarà ceduto in prestito ad una squadra di Serie A per maturare prima del grande salto.

