Dalla Nigeria – Inter forte su Osimhen, sfida alla Juventus e a mezza Premier: il Lille fissa il prezzo

In Nigeria sono sicuri: l’Inter è sulle tracce di Victor Osimhen, attaccante classe 1998 del Lille. Secondo infatti quanto riportato da onlinenigeria.com, la stella del club francese è monitorato con particolare attenzione dalla dirigenza nerazzurra che non vuole farsi trovare impreparata davanti ad una possibile partenza di Lautaro Martinez in estate.

Il giocatore, autore di 18 gol e 6 assist nelle 35 presenze stagionali, è seguito però anche dalla Juventus. Da registrare anche la forte concorrenza di diverse squadre della Premier League come il Leicester, Chelsea, Manchester United ed Everton. Il Lille chiede almeno 60 milioni di euro per farlo partire.

