Dalla Spagna – Il Barcellona mette Griezmann sul mercato: sarà scambio con Lautaro?

Dietro l’Interesse quasi ossessivo del Barcellona nei confronti di Lautaro Martinez, si cela una delusione enorme per il rendimento registrato alla prima stagione blaugrana da Antoine Griezmann. L’attaccante francese, pagato ben 120 milioni di euro la scorsa estate dall’Atletico Madrid, era arrivato per fiancheggiare Leo Messi e Luis Suarez in un tridente di pura qualità. Dopo pochi mesi, però, qualcosa evidentemente si è inceppato e le strade con il club catalano potrebbero ben presto separarsi.

Stando all’indiscrezione pubblicata questa mattina sulla versione online di Sport, il Barcellona ha già deciso di mettere le Petit Diable sul mercato, con l’obiettivo di recuperare parte dell’investimento fatto, o quantomeno per ammortizzare l’ingaggio annuo. In tal senso, si è già parlato in passato di un inserimento di Griezmann all’interno di una possibile operazione con Lautaro. L’Inter, ovviamente, non può che apprezzare il profilo dell’attaccante francese. Ma, l’ingaggio spropositato percepito in blaugrana, è al momento difficilmente replicabile anche dalle parti di Viale della Liberazione.

