Dalla Spagna – Barcellona, in attacco cambia la priorità: Depay ad un passo! Niente Lautaro?

Chiuso il capitolo sul futuro di Lionel Messi ora il Barcellona può concentrarsi sul calciomercato e sulla sua rivoluzione. In attacco sembra ormai scontato l’addio di Luis Suarez con un nuovo obiettivo: Memphis Depay. L’arrivo di Ronald Koeman sulla panchina dei blaugrana risulta fondamentale per l’acquisto dell’attaccante olandese, avendo ricoperto il ruolo di ct dell’Olanda.

Come riporta il Mundo Deportivo, Depay è davvero ad un passo ed il suo arrivo potrebbe significare addio alla pista Lautaro Martinez. L’attaccante dell’Inter – a differenza dell’olandese – non è in scadenza di contratto ed ha un costo decisamente più elevato rispetto ai 20 milioni che il Barcellona spenderà per Depay. In più Antonio Conte ha fatto sapere di non voler rinunciare al Toro. Ecco che dunque cambia la priorità per i blaugrana, niente più obiettivo Lautaro?

