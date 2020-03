Dalla Spagna – Barcellona, intrigo Lautaro Martinez-Werner: anche l’Inter sul tedesco

C’è un vero e proprio intreccio di mercato che potrebbe riguardare Inter e Barcellona: i protagonisti potrebbero essere Timo Werner e Lautaro Martinez. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, Ramon Planes, segretario tecnico dei blaugrana è stato segnalato a Lipsia per osservare le prestazioni dell’attaccante tedesco contro il Tottenham. La notizia diventa ancora più interessante, perché per Werner c’erano anche osservatori di Inter, Juventus, Bayern Monaco e Manchester United, club molto apprezzato dall’attaccante.

Lautaro Martinez è dato per molti verso la Spagna in estate e proprio il tedesco potrebbe raccogliere la sua eredità. Ma i media spagnoli aprono all’ipotesi Werner-Barcellona anche per una questione economica. L’attaccante nerazzurro ha una clausola che scade il 15 luglio da 111 milioni. Il tedesco del Lipsia è acquistabile allo stesso modo per 60 milioni di euro. Un prezzo più che ragionevole per un calciatore di quella qualità. Una notizia che potrebbe far piacere ai tifosi dell’Inter, perché vorrebbe dire che l’accordo per Lautaro potrebbe non essere così vicino come credono a Milano.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!