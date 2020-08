Dalla Spagna – Il Barcellona torna su Lautaro? L’Inter chiede Suarez e non molla Messi

Con la vittoria della Champions League ad opera del Bayern Monaco sul Paris Saint Germain, ieri sera di è conclusa ufficialmente la lunghissima stagione 2019/20. Da quest’oggi, dunque, inizia la nuova annata, scandita già dai primi raduni che hanno preso il via in Serie A a partire dalla Juventus con il nuovo corso guidato da Andrea Pirlo. Se il campionato italiano avrà inizio il 19 settembre, vi sarà dunque poco meno di un mese per assistere a grandi colpi di mercato per una finestra estiva che ufficialmente si aprirà il 1° settembre per poi chiudersi il 5 ottobre.

Stando alle ultime riportate in Spagna da Francesc Aguilar, giornalista del Mundo Deportivo, il Barcellona potrebbe chiedere all’Inter nuovamente Lautaro Martinez, ricevendo in cambio – però – una nuova richiesta da parte dei nerazzurri. Questa l’indiscrezione: “L’Inter potrebbe cercare di far rientrare Luis Suarez nell’operazione Lautaro Martinez. Innanzitutto perché avrebbe un goleador nato, con record superiori a quelli dell’argentino. Secondo perché, se vuole fare sul serio con Lionel Messi, sarebbe un modo per influenzare positivamente Leo, mettendogli a disposizione il suo migliore amico a Milano”.

