Dalla Spagna – Il Barcellona è stato vicino a Mertens a gennaio: il belga non ha convinto!

Sono numerose le squadre sulle tracce di Dries Mertens per giugno, tra cui l’Inter di Antonio Conte ed il Chelsea di Frank Lampard. A gennaio, però, c’è stato un club molto vicino all’ingaggio del centravanti belga che a giugno – qualora i rapporti con la dirigenza del Napoli dovessero rimare freddi – si libererebbe a parametro zero per via della scadenza del contratto con la società partenopea.

Stando a quanto riportato dal ‘Club de la Mitjanit’, il Barcellona avrebbe osservato da vicino l’attaccante, specialmente dopo aver appreso del lungo infortunio di Luis Suarez. Il belga, però, non ha convinto appieno i vertici blaugrana, rimasti delusi dalle prestazioni osservate. Idealmente, considerando il ruolo che per anni ha svolto al Napoli, Mertens avrebbe rappresentato una valida opzione da falso nueve nell’attacco blaugrana.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!