Dalla Spagna – Bartomeu non si arrende: pronto alle dimissioni se Messi decidesse di restare

Lionel Messi sembra essere destinato a lasciare il Barcellona durante la prossima sessione di mercato: lo ha annunciato il calciatore argentino tramite un fax inviato al club qualche giorno fa, ed l’ergentino non sembra destinato a fare passi indietro. La notizia ha scatenato però la rabbia dei tifosi Blaugrana, scesi in piazza per protestare contro la presidenza, ritenuta colpevole dell’addio di quello che è stato l’uomo simbolo della squadra negli ultimi decenni.

Stando a quanto riportato da alcuni rumors, alla base della scelta della pulce ci sarebbe il malumore nei confronti del presidente Bartomeu. Proprio per questo, stando a quanto riportato in Spagna da TV3, importante emittente televisiva catalana, il numero uno del club sarebbe disposto al passo indietro per trattenere Messi.

Bartomeu si è dichiarato infatti disposto a lasciare la presidenza del Barcellona nel caso in cui Messi dichiarasse pubblicamente la volontà di voler vestire ancora la maglia Blaugrana.

