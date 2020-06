Dalla Spagna – Bellerin-Inter, la trattativa potrebbe bloccare Lautaro. Barcellona più lontano?

Il fatto che il Barcellona abbia scelto di puntare tutto su Lautaro Martinez durante la prossima sessione di calciomercato non è certo una novità: da settimane le intenzioni dei catalani sono chiare, ed anche il calciatore pare aver fatto la sua scelta, dando il suo assenso ai Blaugrana. Nonostante questo, la trattativa sta trovando grandi difficoltà, soprattutto perché l’Inter non ha nessuna intenzione di accettare offerte al ribasso per uno dei suoi calciatori più talentuosi.

Stando a quanto riportato in Spagna da Don Balon, l’interessamento dei nerazzurri per Hector Bellerin potrebbe di fatto bloccare la trattativa, perché chiuderebbe gli spazi dell’Inter sugli esterni di difesa. La chiave della strategia dei Blaugrana, infatti, prevedeva l’inserimento di un terzino per abbassare le pretese del club di Viale della Liberazione. Pare infatti difficile che il Barcellona paghi per intero la clausola rescissoria, che ammonta a 110 milioni di euro.

La crisi generata dalla diffusione del Coronavirus, infatti, ha avuto effetti sulle casse del club, che non potrà permettersi investimenti importanti come quelli effettuati negli ultimi anni.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!