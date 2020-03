Dalla Spagna: Carles Aleña non convince al Betis, futuro in Italia? L’Inter ci pensa

Il rompicapo più difficile da risolvere nel futuro del mercato nerazzurro è senza dubbio quello legato alla situazione di Lautaro Martinez; l’argentino ex Racing sembra ormai un obiettivo conclamato del Barcellona, pronto a versare l’intera clausola rescissoria di 111 milioni di euro nelle casse di Viale della Liberazione. L’Inter, però, sembra pronta ad accettare anche l’inserimento di qualche contropartita tecnica: una di queste potrebbe prendere il nome di Carles Aleña.

Il centrocampista iberico, cresciuto nella Masia blaugrana, è attualmente in prestito al Betis; con i biancoverdi, però, non sta trovando continuità: nelle ultime tre gare è subentrato dalla panchina e nella vittoria contro il Real Madrid non ha ottenuto un singolo minuto di gioco. Come riporta EstadioDeportivo, Aleña potrebbe essere inserito nella trattativa per il passaggio di Lautaro in Catalogna; sul tavolo, inoltre, è ormai nota la presenza dei nomi di Rakitic, Vidal e Todibo.

