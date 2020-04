Dalla Spagna – Coutinho, tutto fermo. Al Barcellona nessuna offerta per il giocatore

Sembrano esserci ancora ombre sul futuro di Philippe Coutinho, giocatore che ha mosso i primi passi in un grande club proprio con addosso la maglia nerazzurra e che nelle scorse settimane è stato nuovamente accostato all’Inter. Attualmente il brasiliano è in prestito dal Barcellona al Bayern Monaco, ma pare destinato a rientrare in Catalogna al termine della stagione.

Difficilmente, però, il suo futuro sarà in Blaugrana: la pista Inter pare essersi notevolmente affievolita, e sistemare il giocatore non sarà semplice. Stando a quanto riportato su Marca, infatti, se ad essere interessate erano soprattutto società di Premier League, l’alto cartellino del giocatore (circa 13 milioni di euro) e l’enorme richiesta del Barcellona (120 milioni) hanno fatto sì che nessuna squadra formulasse serie offerte.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!