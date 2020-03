Dalla Spagna – Il Barcellona insiste su Lautaro, resta in piedi lo scambio con Vidal

Stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo, quello di Lautaro Martinez è il nome in cima alla lista dei desideri del Barcellona in vista della prossima stagione. L’attaccante dell’Inter ha da tempo ricevuto anche le parole di apprezzamento del connazionale Lionel Messi, e stando a quanto riportato dal giornale spagnolo sembra ormai aver accettato l’idea di doversi trasferire nel club catalano a partire dalla prossima stagione.

Lo stop al calcio causato dal Coronavirus, che dilaga in Spagna come in Italia, sta però creando numerose conseguenze sulle casse economiche dei vari club, costretti a contenere le uscite. Proprio per questo il Barcellona sta pensando di intavolare la trattativa attraverso uno scambio con giocatori che potrebbero essere graditi al club di Viale della Liberazione.

Ovviamente il nome in cima alla lista è quello di Arturo Vidal, da diverse stagioni al centro degli interessi nerazzurri. Il Barcellona lo valuta venti milioni, che potrebbero essere utilizzati per abbassare il prezzo dell’argentino.