Dalla Spagna – Il Barcellona molla Lautaro? L’assist arriva da… Immobile!

Una stagione da record che potrebbe diventare storica nelle ultime due giornate di campionato per Ciro Immobile, a soli due gol in una singola edizione di Serie A dai 36 segnati da Gonzalo Higuain nell’annata 2015/16. L’attaccante di Torre Annunziata sta vivendo un momento d’oro, coronato dalla strepitosa tripletta siglata nell’ultima giornata che lo ha lanciato anche in cima alla classifica della scarpa d’oro al pari di Lewandowski.

Secondo quanto scritto da Don Balon, le prestazioni e le reti di Immobile non sono affatto passate inosservate dalle parti di Barcellona. Si vocifera, infatti, che il centravanti della Lazio potrebbe diventare la prima alternativa per l’attacco blaugrana per il ruolo di vice Luis Suarez. Nelle ultime settimane, infatti, il club catalano ha dovuto tirare il freno a mano per quanto riguarda l’affare Lautaro Martinez, in seguito alle pretese molto alte da parte dell’Inter che non ha alcuna intenzione di svendere uno dei migliori calciatori della propria rosa.

