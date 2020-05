Dalla Spagna – Il Barcellona pronto a calare l’asso: garanzie tecniche per convincere Lautaro Martinez

Il Barcellona è focalizzato sulle cessioni ma soprattutto sull’affare che potrebbe portare Lautaro Martínez, attaccante dell’Inter, in Spagna. Il club blaugrana, secondo quanto riporta Sport, ha deciso che l’argentino sarebbe stato il colpo della prossima sessione di mercato e durante il mese di febbraio ha premuto l’acceleratore per convincerlo.

La trattativa con Lautaro ha subito alti e bassi, ma secondo il portale spagnolo, l’attaccante ha scartato il Real Madrid, optando per l’opzione Barcellona. Ci sarebbe già un accordo economico per le prossime cinque stagioni e la mossa principale che attrae il classe ’97 riguarda il progetto sportivo che Quique Setién ha in mente. Nonostante la presenza di Suárez, Luataro giocherebbe sempre titolare, a due punte o da vertice offensivo.

Sport ribadisce come l’ex Racing non uscirà allo scoperto per chiedere la cessione, ma è fortemente attratto dall’idea di giocare al Camp Nou con Leo Messi. L’Inter continua a tener duro e non mollerà facilmente il suo centravanti. Nelle prossime settimane, la trattativa e le posizioni dei due club potrebbero essere molto più chiare e l’operazione potrebbe entrare nel vivo. Possibile accelerata decisiva con l’accordo sui giocatori da inserire nell’affare.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!