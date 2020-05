Dalla Spagna – Il Real Madrid punta Skriniar: sul piatto soldi e un esubero di lusso

Il Real Madrid cerca difensori e il nome di Milan Skriniar, calciatore dell’Inter, potrebbe tornare in auge per il post Sergio Ramos. Zinedine Zidane ha vagliato un lista di possibili rinforzi per il reparto arretrato: ci sono anche De Ligt della Juventus, la cui firma oggi è quasi impossibile, ma soprattutto Kalidou Koulibaly del Napoli, lo slovacco ex Sampdoria e Dayot Upamecano del Lipsia.

Secondo quanto riporta diariogol.com, i blancos potrebbero utilizzare un esubero di lusso per cercare di abbassare le richieste economiche delle squadre italiane: si tratta di James Rodriguez, sempre più ai margini della rosa madrilena. Il colombiano ha varie proposte: Carlo Ancelotti lo vuole all’Everton, mentre David Beckham insiste per portarlo all’Inter Miami, squadra dalla Major League Soccer. Due opzioni che non convincono del tutto James, poiché ritiene che a 28 anni si tratterebbe di un passo indietro per la sua carriera. Florentino Perez, allora, sta pensando di proporlo al club di Viale della Liberazione, insieme ad un conguaglio economico. Sarà difficile convincere l’Inter, che ritiene Skriniar incedibile a meno di offerte clamorose.

