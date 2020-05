Dalla Spagna – Il Barcellona provoca l’Inter: offerti 40 milioni cash per Lautaro

Le voci su Lautaro Martinez si fanno ogni giorno sempre più insistenti. L’attaccante dell’Inter, infatti, è nel mirino ormai da tempo del Barcellona, che lo avrebbe individuato come obiettivo numero uno di mercato. Il calciatore ha una clausola da 111 milioni di euro e la società nerazzurra non sembra essere intenzionata a fare sconti. Secondo quanto scritto da Francesc Aguilar, noto giornalista del quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, l’Inter non accetterebbe un’offerta inferiore ai 90 milioni di euro.

Il club blaugrana, vorrebbe ammortizzare la richiesta economica inserendo nella trattativa delle contropartite. In particolare, l’idea è quella di avanzare un’offerta di 40 milioni euro più alcuni giocatori, che possono tornare utili alla squadra di Antonio Conte. La proposta, però, non interesserebbe affatto al club di Suning, che sarebbe interessata solo a Vidal come eventuale giocatore da inserire. Le posizioni delle due società restano così distanti, con l’Inter che cerca di difendere con i denti il suo gioiello.



