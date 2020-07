Dalla Spagna – L’Inter Miami piomba su Vidal! Offerto un mega-contratto

Secondo quanto riporta Don Balon, dalla Spagna, l’Inter di Miami avrebbe messo gli occhi su Arturo Vidal. Il club di David Beckham, infatti, avrebbe intenzione di rinforzare la rosa anche attraverso l’acquisto di calciatori di grande spessore e provenienti dal calcio europeo. Quello di Vidal, quindi, sarebbe un nome che calzerebbe perfettamente con questo tipo di profilo.

Inter e Juventus continuano a monitorarlo, anche se ora potrebbero avere una concorrente in più. Antonio Conte, non è un mistero, lo riporterebbe in Italia senza pensarci, ma il possibile colpo di mercato Vidal per l’Inter dovrà fare i conti anche con l’aspetto economico, vista l’età ormai avanzata del cileno.

