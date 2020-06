Dalla Spagna – Inter, nel mirino un altro colchoneros: Stefan Savic

Nella prossima sessione di mercato l’Inter ha come priorità quella di rinforzare la rosa soprattutto sugli esterni ed in difesa. Marotta e Ausilio hanno messo nel mirino una serie di giocatori per alzare il livello qualitativo della squadra e per permettere ad Antonio Conte di poter competere ancora di più.

Un nome nuovo per la difesa lo suggeriscono dalla Spagna: secondo il portale Fichajes.net i nerazzurri avrebbero messo nel mirino un altro difensore dell’Atletico Madrid. Dopo l’acquisto di Diego Godin, ora è Stefan Savic a suscitare l’interesse dell’Inter. Vecchia conoscenza del calcio italiano, potrebbe essere lui il rinforzo per la retroguardia.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!