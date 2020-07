Dalla Spagna – Junior Firpo, c’è il sì all’Inter. Svolta nella trattativa Lautaro?

Lautaro Martinez è sempre nel mirino del Barcellona. Nonostante il periodo di difficoltà che ha affrontato il Toro, il club spagnolo non ha mai terminato di corteggiarlo e dalla Spagna sono sicuri: c’è una svolta importante nella trattativa. L’Inter infatti avrebbe accettato Junior Firpo come contropartita per la cessione del Toro, vista l’impossibilità del Barcellona di spendere 111 milioni cash per un solo acquisto, nonostante la valutazione di 41 milioni di euro dei catalani.

Secondo l’emittente Cadena Ser anche il difensore naturalizzato spagnolo ha accettato la destinazione. Il progetto ha convinto Firpo a scegliere la squadra di Antonio Conte, dove presumibilmente diventerà il padrone della fascia sinistra. Una trattativa di mercato che ha ripreso ad avanzare dopo un periodo di stand-by: nelle prossime settimane si attendono importanti novità.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<