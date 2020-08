Dalla Spagna – Koeman punta su Vidal. Pirlo lo chiama alla Juventus, l’Inter…

Con il cambio in panchina del Barcellona anche il futuro di Arturo Vidal è in bilico. Il centrocampista cileno anche a 33 anni fa gola a molte squadre europee, soprattutto italiane come Juventus e Inter. I nerazzurri lo seguono da tempo ed Antonio Conte ha da sempre spinto per il suo acquisto.

Con l’annuncio di Ronald Koeman sulla panchina blaugrana però – riporta il quotidiano Sport – Vidal può entrare ancora di al centro del Barcellona Il tecnico olandese infatti lo avrebbe chiamato per spiegare il suo progetto. La Juventus con l’arrivo di Andrea Pirlo vorrebbe piazzare il colpo di mercato, per un ritorno che sarebbe molto gradito al tecnico. L’Inter invece aspetta di risolvere la questione allenatore.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<