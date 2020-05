Dalla Spagna – La Juventus fa sul serio per Semedo: c’è l’offerta

Nelson Semedo sembra essersi convinto: l’offerta della Juventus – come riporta il quotidiano Sport – ha soddisfatto il difensore portoghese. Il Barcellona infatti avrà in cambio i cartellini di Miralem Pjanic e De Sciglio più 25 milioni di euro per il solo Semedo. Il giocatore blaugrana era stato offerto anche all’Inter nell’operazione Lautaro Martinez, prontamente rifiutata dai nerazzurri.

Nonostante le parole di qualche giorno fa, con cui si auspicava un ritorno al Benfica, Semedo dunque è pronto a trasferirsi a Torino ma l’Inter è spettatrice anche per quanto riguarda la situazione Pjanic. Il centrocampista della Juventus era una delle contropartite offerte dai bianconeri al Paris Saint Germain per il cartellino di Mauro Icardi. Ora che invece Barcellona sembra la destinazione finale, cambieranno le carte in tavola per il futuro dell’argentino, sempre più destinato a restare a Parigi.



