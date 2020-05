Dalla Spagna – Lautaro ha detto sì al Barcellona: decisiva la volontà di giocare con Messi

Il ds dell’Inter Piero Ausilio ieri sera è stato molto chiaro: “Su Lautaro c’è il Barcellona, ma c’è anche una clausola”. Il messaggio dovrebbe essere arrivato forte e chiaro dalle parti de La Rambla: i nerazzurri non hanno alcuna intenzione di privarsi di Lautaro.

Eppure questa mattina il Mundo Deportivo dà quasi per concluso l’affare, con la volontà del Toro ritenuta fondamentale per la riuscita dell’operazione. In Spagna quindi sono sicuri: Lautaro vestirà la maglietta del Barcellona la prossima stagione. Decisiva – secondo il quotidiano – la voglia del numero 10 nerazzurro di giocare con l’altro numero 10, quello blaugrana. Messi o non Messi però l’Inter ha sempre l’ultima parola: la clausola scade nei primi giorni di luglio quindi lo spazio di manovra non sarà molto ampio: i blaugrana dovranno versare l’intero importo.



