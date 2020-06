Dalla Spagna – Lautaro, il Barcellona ora riflette e rilancia Neymar: “Arriverà un solo crack”

Il Barcellona pare ormai rassegnato ed è pronto a ridisegnare i suoi piani di mercato ancora una volta, rischiando anche di chiudere la porta a Lautaro Martinez. Come riportato infatti da Sport, i catalani avrebbero scelto di concentrare i propri sforzi su una sola stella tra l’argentino e Neymar, entrambi in cima alla lista dei desideri del club blaugrana. Nelle ultime settimane il Toro sembrava rappresentare l’unica vera priorità per Messi e compagni ma, complici le difficoltà economiche e la rigida posizione dell’Inter, l’affare pare al momento più complicato del previsto, tanto da spingere i dirigenti del Barça a riflettere anche sul brasiliano del PSG, anch’egli però costosissimo.

“La trattativa complicata con l’Inter per Lautaro – si legge sulla prima pagina di Sport – apre il dibattito in casa Barcellona sulla scelta di dare priorità al recupero di Neymar. La dirigenza e l’allenatore preferirebbero l’acquisto di una punta centrale, però il brasiliano ha accumulato consensi per diventare l’unica stella della sessione estiva di mercato”. Una possibile inversione di tendenza dunque in Spagna per il Barcellona in chiave Lautaro: Neymar torna di moda ed il Toro si allontana.



