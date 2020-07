Dalla Spagna – Lautaro, vicinissima la chiusura dell’affare con il Barcellona: ecco le cifre

Il futuro di Lautaro Martinez appare sempre più lontano da Milano. Le voci di mercato riguardanti il suo possibile trasferimento al Barcellona, che avevano subito uno stop nelle ultime settimane, hanno ripreso nuovamente quota in Spagna. Secondo il quotidiano Marca, infatti, la trattativa sarebbe ormai ai dettagli, con il centravanti argentino in procinto di fare le valigie per muoversi nel paese iberico.

L’offerta decisiva dei Blaugrana sarebbe intorno ai 120 di milioni di euro, con 70 da pagare cash e la restante parte da colmare con due contropartite. Per poter ultimare l’affare, però, la società catalana dovrà prima battere cassa: dopo l’addio di Arthur, partito in direzione Juventus, servirà un’altra cessione per affondare il colpo Lautaro.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<