Dalla Spagna – L’Inter ha messo nel mirino Carles Aleñá

Sono sempre più stretti i rapporti di mercato tar Inter e Barcellona. I nerazzurri, consapevoli dell’interesse folle dei blaugrana nei confronti di Lautaro Martinez – confermato dalle parole rilasciate da Leo Messi questa mattina nell’intervista pubblicata dal Mundo Deportivo – stanno cercando di portarsi avanti con delle contromosse. Non solo Arturo Vidal nei pensieri del club interista, perché dalla Spagna si parla di un altro interesse.

Secondo quanto scritto dal sito fichajes.net, Carles Aleñá sarebbe entrato nella lista dei desideri dell’Inter. Il centrocampista spagnolo è attualmente in prestito al Betis Siviglia e a fine stagione dovrebbe far ritorno al Barcellona che ne detiene il cartellino. Oltre alla suggestione Antoine Griezmann, circolata qualche giorno fa in caso di operazione con Lautaro Martinez, sarà da tenere d’occhio anche il nome del giovane Aleñá.

