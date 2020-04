Dalla Spagna – Mertens, insidia spagnola per Napoli e Inter: per Simeone è l’erede di Diego Costa

Il futuro di Dries Mertens è ancora incerto, con l’interesse dell’Inter per l’attaccante partenopeo che è ormai noto da tempo. Il belga a giugno potrebbe liberarsi a costo zero e la dirigenza di Viale della Liberazione è molto interessata al suo profilo per il reparto avanzato. Beppe Marotta e Piero Ausilio nelle ultime ore avrebbero accelerato i contatti, con la Juventus vigile.

Secondo quanto riporta Fichajes.net, il calciatore dei partenopei piace molto anche all’Atletico Madrid di Diego Simeone. La Liga potrebbe rappresentare una possibile destinazione nel caso in cui il club di De Laurentiis non dovesse raggiungere l’intesa per il prolungamento. Mertens sarebbe il rinforzo ideale per sopperire alla probabile partenza di Diego Costa e piace tantissimo al tecnico dei colchoneros.

