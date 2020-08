Dalla Spagna – Messi non prenderà parte agli allenamenti! Riunione urgente per la giunta del Barcellona

Giornata epocale nella storia del Barcellona: Leo Messi ha deciso che lascerà ufficialmente il club blaugrana. Una scelta con effetti immediati, visto che dalla Catalogna sono certi che l’attaccante argentino non prenderà parte sia ai test fisici del weekend che agli allenamenti del club previsti per la prossima settimana. Grande caos in casa del Barcellona che avrebbe già convocato d’urgenza una giunta direttiva per affrontare un tema di mercato caldissimo, considerata la possibilità di perdere a zero uno dei migliori giocatori della storia del calcio.

Ecco le ultimissime di mercato riprese dal giornalista di Onda Cero, Alfredo Martinez: “Riunione d’urgenza da parte della giunta direttiva del Barcellona. Messi non prenderà parte né ai test fisici del fine settimana né agli allenamenti. Oggi è un giorno molto triste per il barcelonismo. Messi annuncia che non vuole continuare a giocare al Barcellona”. Conferme che sono appena arrivate anche dal Barcellona, che ha comunicato di aver ricevuto la richiesta del calciatore. Andrà capito se Messi potrà liberarsi a costo zero per via dell’estensione della clausola per la rescissione presente sul contratto dopo le vicende legate al coronavirus.

