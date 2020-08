Dalla Spagna – Messi, fuori una rivale. Il PSG esce dalla corsa: ecco le motivazioni

La scelta di Lionel Messi, che ieri ha annunciato al Barcellona di voler lasciare il club durante la prossima sessione di mercato, ha inevitabilmente scatenato l’interesse delle varie società desiderose di assicurarsi le prestazioni dell’argentino. Stando a quanto riportato in Spagna da Marca, però, fra queste non ci sarebbe il Paris Saint Germain, che non entrerà in operazioni multimilionarie. La formazione francese ha infatti scelto di puntare su Neymar e Mbappe, e non intende sborsare una cifra importante per la Pulce.

Il club parigino in questa sessione di mercato si libererà dal pesante ingaggio di Thiago Silva ed Edison Cavani, ma i soldi risparmiati non saranno utilizzati per l’acquisto di un’altra star. L’obiettivo è infatti quello di evitare problemi con la Uefa e non far sorgere ulteriori grande riguardanti il Fair Play Finanziario.

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<