Dalla Spagna – Ora c’è la fila per Dembélé: si aggiungono alla corsa anche Manchester United e Arsenal

Ousmane Dembélé era approdato al Barcellona come un predestinato pronto a spaccare il mondo. Il giovanissimo attaccante francese non è però riuscito ad imporsi come avrebbe voluto. Colpa sia di qualche problema di ambientamento che di un susseguirsi di problemi muscolari cronici.

Per questo erano aumentate le voci su una sua possibile cessione durante il mercato estivo. Il ragazzo, che certamente non ha perso il proprio immenso talento, era stato accostato anche all’Inter, identificato come possibile contropartita in un’eventuale operazione Lautaro-Barça. Tuttavia, per quanto la pista sia sempre calda, spuntano ora nuovi risvolti sulla vicenda.

Negli ultimi giorni infatti, il Barcellona sembra aver fatto dietrofront, blindando il giovane e sfortunato gioiellino ex Dortmund per provare a farlo diventare grande in Spagna. Stando però a quanto riportato da Mundo Deportivo, la cessione del ragazzo non è sfumata del tutto.

In Inghilterra seguono con molto interesse l’evolversi della vicenda, certi che Dembélé potrebbe fare faville in Premier League. In particolar modo, Arsenal e Manchester United sembrano sul calciatore. I Red Devils potrebbero anche avere un alleato in più, dato che Anthony Martial, come Dembélé nazionale francese, è molto legato all’attaccante del Barcellona e potrebbe fungere da intermediario aggiuntivo.

Dembele, spuntano Man. United e Arsenal

Più di una volta, l’esterno dello United ha raccontato al compagno di nazionale aneddoti sulla vita in Gran Bretagna e su quanto sia piacevole la città di Manchester. Ecco perché, non solo per questioni economiche, un eventuale trasferimento in Premier potrebbe essere possibile.

Va inoltre tenuto conto che il Barcellona, per ammortizzare il pesante cartellino di Dembélé, dovrebbe incassare parecchio. Certamente non si arriverà al pagamento della mostruosa clausola da 400 milioni, ma in ogni caso pochi club potrebbero permettersi un investimento tanto pesante. Soprattutto ora, dopo le perdite disastrose dovute alla sosta forzata per il Coronavirus.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!