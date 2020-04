Dalla Spagna – Vidal rifiuta la Cina: l’Inter è la sua prima scelta

Indipendentemente dal suo inserimento o meno nella possibile trattativa con Lautaro Martinez, Arturo Vidal è quasi certo di voler lasciare il Barcellona a fine stagione. Un’esperienza biennale a tratti anche esaltante, ma a cui il cileno vuole porre fine per via della poca costanza avuta in campo. L’Inter, si sa, è al centro dei suoi desideri; soprattutto per la voglia di riabbracciare Antonio Conte, il tecnico che più di ogni altro lo ha saputo valorizzare ai tempi della Juventus.

Stando a quanto riferito da Fox Sports, l’ex Bayern Monaco ha ricevuto negli ultimi mesi parecchie proposte allettanti sotto il profilo economico provenienti dalla Super League cinese. Abbandonare il calcio occidentale, però, non è assolutamente nei pensieri del centrocampista, che invece continua a sperare in un nuovo tentativo da parte dell’Inter, dopo i contatti e gli accostamenti degli ultimi due anni, sfortunatamente mai andati a buon fine.

