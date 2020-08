Dalla Spagna – Zhang sogna da tempo di portare Messi: è l’Inter il club più tentato dal colpaccio

La partita è aperta, anche se forse un filo ad handicap. L’Inter continua a rimanere iscritta alla corsa per Leo Messi, anche se per arrivarci dovrà vedersela con gli sceicchi del Manchester City e del Paris Saint-Germain. Sono queste tre, al momento, le squadre veramente interessate al 10 argentino, che non è mai apparso così vicino all’addio come oggi.

Stando a quanto riportato dal giornalista Francesc Aguilar, notoriamente molto vicino alle vicende di casa Barcellona, l’Inter sarebbe però un passo avanti alle altre due concorrenti. Steven Zhang, infatti, sognerebbe da tanto tempo di portare a Milano l’argentino, tanto che ad oggi avrebbe addirittura “fretta di acquistarlo” sul mercato e ciò renderebbe quello di Suning il club “più tentato dall’idea di fare il colpaccio”.

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<