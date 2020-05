Dall’Argentina avvisano: “L’Udinese ha offerto 6 milioni per Rossi”. Segnale per Musso-Inter?

L’Inter drizza le antenne su Juan Musso. Secondo quanto affermato da César Luis Merlo – giornalista della TV argentina TyC Sports -, infatti, l’Udinese avrebbe avanzato un’offerta formale da 6 milioni di euro per Agustín Rossi, portiere del Boca Juniors in prestito al Lanús fino al 30 giugno. L’estremo difensore, classe 1995, è molto apprezzato in casa bianconera e un assalto su di lui non può che generare un indizio in merito al futuro di Musso. Se di offerta ufficiale si parla, poi, l’indizio può diventare anche una mezza prova.

Inter-Musso, l’indizio dall’Argentina

Lo stesso giornalista, nel post Instagram col quale ha lanciato la notizia, afferma che l’Udinese vorrebbe Rossi viste le tante voci ed i tanti apprezzamenti circolati intorno all’attuale numero 1 bianconero. Su Musso, infatti, si inseguono da settimane voci che parlano di un interesse di Inter e Milan. I nerazzurri lo vorrebbero portare a Milano come vice Handanovic, ruolo per il quale concorrono anche Radu e Brazao. I rossoneri, invece, potrebbero puntare su di lui per sostituire Donnarumma, sempre più vicino alla cessione in estate.

In questo senso, l’interesse molto concreto dell’Udinese su Rossi potrebbe rappresentare sia un assist per le milanesi che un vero e proprio indizio, poiché potrebbe presupporre un’offerta ufficiale arrivata anche in sede al club friulano per il proprio portiere titolare. Resta da vedere se Musso preferirebbe fare il secondo di Handanovic all’Inter o il titolare indiscusso al Milan.



