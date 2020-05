Dall’Argentina – Lautaro al Barcellona, questione di dettagli. Messi lo sta già aspettando

Ci sono diverse ombre sull’interesse del Barcellona nei confronti di Lautaro Martinez. Se da una parte soprattutto in Spagna si parla di una situazione economica disastrosa della società catalana, dall’altra il centravanti argentino sembra avvicinarsi sempre più giorno dopo giorno ai colori blaugrana. Anche in Argentina, per esempio, il noto quotidiano sportivo Olé poche ore fa ha definito la trattativa quasi in dirittura d’arrivo, con le parti che starebbero ultimando gli ultimissimi dettagli.

Buona parte dei 111 milioni di euro verrebbe pagata secondo gli argentini con le contropartite di Vidal, Semedo e Rakitic. Calciatori che sì, interessano ai nerazzurri, ma che difficilmente l’Inter accetterebbe di inserire in un’operazione del genere. Non solo Messi sta aspettando impazientemente il Toro, ma anche il ct Lionel Scaloni si è detto pubblicamente favorevole al trasferimento, in modo da poter fare affidamento in Nazionale su una coppia d’attacco già rodata in un tandem al Barcellona.

