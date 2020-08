Dall’Argentina – Messi ci ripensa: si presenterà agli allenamenti. Ma l’addio resta prioritario

L’ipotesi addio resta al momento la più probabile per Leo Messi, che nel tardo pomeriggio di ieri ha comunicato privatamente al Barcellona di voler lasciare il club a costo zero, sfruttando la clausola rescissoria che gli consentirebbe di risolvere unilateralmente il contratto che lo lega ai blaugrana per un altro anno. Secondo quanto riferito da TycSports, portale argentino che ieri aveva rivelato in anteprima la scelta del ragazzo, quest’oggi sono emersi nuovi aggiornamenti di mercato.

Contrariamente a quanto filtrato nelle scorse ore, infatti, Leo Messi potrebbe presentarsi sia ai test medici di questo fine settimana, che al raduno per l’avvio dei nuovi allenamenti previsto per il prossimo lunedì sotto la guida del nuovo allenatore del Barcellona, Ronald Koeman. La Pulce non vuole infatti entrare in un conflitto aperto con tutta la società e farà di tutto per evitare scontri frontali dalle conseguenze imprevedibili e deleterie. La speranza che filtra dal suo entourage, però, è quella di poter già annunciare entro lunedì la sua prossima destinazione.

