Dall’Argentina – Messi ha chiesto la cessione al Barcellona! Può andare via a costo zero

Clamorosa bomba dall’Argentina! Come riportato dal noto portale sportivo Tyc Sport, Leo Messi avrebbe chiesto ufficialmente la cessione al Barcellona. Già nel corso della mattinata si era parlato di una scelta già presa da parte della Pulce, che sarebbe già stata comunicata al club blaugrana. Da stabilire le modalità, anche se filtra dai media sudamericani che l’attaccante potrebbe rivelarsi a costo zero in virtù di una clausola presente sul contratto che unilateralmente consentirebbe al 10 dell’albiceleste di rescindere al termine di ogni stagione.

Una clausola valida teoricamente fino al 1° giugno di ogni stagione e che – per via del coronavirus – potrebbe essere ancora valida come opzione nelle mani dell’argentino. Una notizia che sicuramente scalderà il mercato di diversi club in Europa. Tra questi soprattutto l’Inter, che più volte è stata accostata all’argentino, ma anche Manchester City, United e Paris Saint Germain, tra le principali potenze economiche capace di sostenere un investimento comunque molto oneroso per via delle cifre dell’ingaggio.

