Dall’Argentina – Sorpresa Messi, in pole ora c’è il Manchester United: Inter e City non mollano

Il Manchester United è in pole per Lionel Messi. L’indiscrezione arriva direttamente dall’Argentina: secondo quanto riportato da Deportes Cuatro, i Red Devils starebbero lavorando sottotraccia al super colpo di mercato.

In corsa ci sarebbero anche l’Inter, pronta a inserire Messi in un progetto sportivo davvero ambizioso, e il Manchester City di Pep Guardiola ma lo United avrebbe la capacità finanziaria per accontentare le richieste economiche della Pulce. Più distanti Chelsea e Inter Miami. Il Manchester United avrebbe iniziato già i primi passi per provare il colpo del secolo.

