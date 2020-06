Dall’Inghilterra – Accordo Inter-Newcastle per l’estensione del contratto di Lazaro

Arrivano importanti dal fronte inglese per l’Inter: il protagonista è l’esterno Valentino Lazaro, in prestito al Newcastle da gennaio. Il giocatore austriaco dopo soli 6 mesi in maglia nerazzurra è ora in Premier League con un prestito fino al 30 giugno ma – con la stagione che finirà ad agosto – si prolungherà di altri due mesi.

A riportarlo è il quotidiano britannico ChronicLive: il Newcastle, Lazaro e l’Inter infatti hanno trovato l’accordo per l’estensione del contratto fino alla fine della stagione. Il giocatore – si legge – tornerà a Milano al termine del campionato: non c’è infatti al momento la volontà del club inglese di riscattare Lazaro, che potrà essere oggetto di altre trattative di mercato da parte dei nerazzurri nella prossima sessione di mercato.



