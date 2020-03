Dall’Inghilterra – Chelsea, 200 milioni in Serie A: nel mirino Lautaro e due big di Juve e Milan

Secondo quanto riporta l’Evening Standard, il Chelsea è pronto ad investire 220 milioni di euro in Serie A per acquistare tre big del nostro campionato: Gianluigi Donnarumma del Milan, Lautaro Martinez dell’Inter e Miralem Pjanic della Juventus. Per il primo potrebbero bastare 50 milioni di euro, visto che il 99 rossonero si è leggermente svalutato.

Il futuro del bianconero a Torino è in dubbio, con Maurizio Sarri che a centrocampo preferisce spesso Rodrigo Bentancur, Blaise Matuidi e Aaron Ramsey. Servono 55 milioni di sterline (60 milioni di euro). L’investimento maggiore arriverebbe per l’attaccante dell’Inter. Per Lautaro Martinez infatti, i blues sarebbero disposti a versare la clausola rescissoria di 111 milioni di euro, con un possibile sgarbo al tecnico Antonio Conte, che perderebbe così uno dei migliori giocatori per mano della sua ex squadra.

