Dall’Inghilterra – Chelsea scatenato, anche Brozovic nel mirino! Possibile scambio con Kanté

Protagonista indiscusso dell’attuale calciomercato, il Chelsea di Frank Lampard non è ancora del tutto sazio sul fronte delle entrate. In attesa di annunciare l’acquisto di Kai Havertz dal Bayer Leverkusen, il club di Roman Abramovich vorrebbe anche rinforzare il proprio centrocampo. I Blues, in vista della prossima annata, hanno già confermato la permanenza di Mateo Kovacic e Jorginho, entrambi calciatori assai graditi al tecnico inglese. Qualche dubbio in più, invece, nei confronti di N’Golo Kanté, a causa di una passata stagione tormentata da infortuni.

Sia chiaro, stando a quanto riferito da Bleacher Report, il Chelsea non ha alcuna intenzione di mettere il centrocampista sul mercato, ma sta comunque valutando tutte le varie opportunità a sua disposizione. Tra i calciatori osservati per la mediana, ad esempio, insieme al nome di Declan Rice è stato fatto quello di Marcelo Brozovic. Il calciatore di proprietà dell’Inter non è considerato incedibile ed ha una clausola rescissoria da 60 milioni di euro, anche se per convincere il club nerazzurro potrebbe essere sufficiente una proposta da 50.

Considerato l’interesse di Antonio Conte verso Kanté, calciatore già allenato con ottimi risultati nel biennio trascorso sulla panchina del Chelsea, non è escluso che le due dirigenze possano presto confrontarsi su uno scambio alla pari. Del resto, in questa strana sessione di calciomercato, un’operazione del genere potrebbe andare incontro alle esigenze economiche e di bilancio di entrambe le società.

