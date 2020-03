Dall’Inghilterra – Guardiola pazzo per Skriniar: assalto in vista?

Milan Skriniar, pur non nella sua stagione migliore, resta senza alcun dubbio uno dei migliori difensori europei, anche data la giovane età. Era quindi lecito aspettarsi degli interessamenti in ottica mercato, specie viste le difficoltà che ha incontrato ad adattarsi alla difesa a 3 che Antonio Conte predilige. Secondo fonti inglesi, più precisamente dal Daily Express, il timore però è più che fondato. Guardiola infatti, nonostante la durissima sentenza Uefa per il suo City e la conseguente esclusione dalla coppe europee, ha intenzione di chiedere ulteriori sforzi economici alla proprietà dei Citizens, soprattutto per la difesa, tallone d’Achille in questa stagione.

Il Manchester sarebbe quindi disposto ad offrire 90 milioni di euro per il granitico difensore slovacco, così da accontentare il proprio esigente tecnico. La società nerazzurra dal canto suo non sembra intenzionata a vendere i propri pezzi pregiati, tuttavia di fronte ad un’offerta del genere qualsiasi convinzione potrebbe vacillare. Specie visto l’altalenante rendimento di Skriniar negli ultimi mesi. Gli unici incedibili in difesa, al momento, sembrano soltanto De Vrij e Bastoni. Che queste voci, durante la sessione di mercato estiva, possano diventare qualcosa di più?

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!