Dall’Inghilterra – Icardi-PSG, un club britannico pronto ad inserirsi nella trattativa

Sono tutt’ora in corso i colloqui fra Inter e Paris Saint Germain per delineare il futuro di Mauro Icardi: il club francese è più che soddisfatto del rendimento del centravanti argentino, ma le trattative con la società meneghina hanno trovato un intoppo nella cifra che il PSG dovrebbe versare per il diritto di riscatto.

Ma stando a quanto riportato in Inghilterra dal The Sun, c’è anche un altro club che osserva interessato la situazione. È il Chelsea di Frank Lampard, pronta ad inserirsi nella situazione se la trattativa con il Paris Saint Germain dovesse arrivare ad un punto morto. Già nello scorso febbraio in Inghilterra erano circolate voci circa un interessamento dei Blues per il centravanti argentino: un’operazione in divenire, che resta condizionata alla mancata riuscita di un discorso avviato fra l’Inter ed il club parigino.