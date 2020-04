Dall’Inghilterra – Inter, Conte ha scelto il terzino: contatti in corso. Si riapre la pista Giroud

Ancora assalto alla Premier per l’Inter di Antonio Conte, con la dirigenza nerazzurra a caccia di rinforzi in vista della prossima stagione. Dopo il colpo Lukaku, arrivato dal Manchester United, dall’Inghilterra fanno sapere come Beppe Marotta e Piero Ausilio stiano lavorando ad un doppio affare a parametro zero. Secondo il Daily Mail, i vertici del club di Viale della Liberazione hanno riallacciato i contatti per Olivier Giroud, che a gennaio è già stato ad un passo.

Il francese del Chelsea ha rifiutato il corteggiamento della Lazio, perchè vuole tornare a lavorare con Conte. Si parla di un biennale da 4,5 milioni di euro a stagione. Sempre secondo i media inglesi, l’ex tecnico della Juventus, avrebbe indicato in Thomas Meunier, esterno del PSG in scadenza di contratto a giugno, il terzino ideale per il suo 3-5-2. Classe ’91, il belga può giocare su entrambe le fasce ed è dotato di grande dinamismo. Va battuta la concorrenza di mezza Europa, soprattutto l’assalto del Borussia Dortmund.

