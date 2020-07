Dall’Inghilterra – Inter sempre più convinta su Sanchez: serve però l’accordo sull’ingaggio

La conferma di Alexis Sanchez per la prossima stagione passa tutta dall’accordo tra Inter e Manchester United. I Red Devils vogliono cedere l’attaccante a titolo definitivo, mentre i nerazzurri si sono convinti al riscatto dopo l’ottima stagione, soprattutto post lockdown. Le due società hanno stretto un accordo per il prestito fino al 5 agosto, dunque urge una soluzione in breve tempo.

La richiesta dello United è di circa 20 milioni di euro ma al momento l’ostacolo più alto è l’ingaggio di Sanchez: come riporta ESPN infatti per l’acquisto a titolo definitivo del numero 7, l’Inter dovrà negoziare una riduzione. Troppi i 12 milioni di euro a stagione per le casse nerazzurre.

