Dall’Inghilterra – Mourinho si tiene stretto Ndombele: timido sondaggio dell’Inter

Tanguy Ndombele era arrivato al Tottenham come il possibile uomo della provvidenza, alla luce del pagamento record sborsato dagli Spurs: 74 milioni di euro. Il centrocampista però non è ancora riuscito a rendere come ci si aspettava, e questo fatto aveva alimentato le voci su una sua prossima cessione, nonostante con soli 23 anni abbia ancora tutto il tempo per riscattarsi. Di recente sembrava anche che Juventus e Inter avessero sondato timidamente il terreno per un suo possibile approdo in Italia, magari in prestito. Sicuramente Conte apprezzerebbe la sua grande fisicità, pecca del nuovo centrocampo nerazzurro.

Tuttavia, pur non essendoci stato ancora nulla di concreto, secondo il Daily Star José Mourinho avrebbe già deciso di imporre ancora la sua permanenza a Londra al presidente Levy. L’ex allenatore dell’Inter infatti sarebbe convinto che il ragazzo abbia ancora molto da dare e il suo scarso rendimento non sia dovuto a mancanza di qualità, ma a problemi di ambientamento. Secondo Mou, con una preparazione estiva completa sotto le sue direttive e compagni di reparto adeguati, il francese potrà dare molto alla causa degli Spurs.



