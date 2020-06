Dall’Inghilterra – Premier pazza di Vecino: è battaglia tra Everton ed Arsenal

Il futuro di Matias Vecino potrebbe essere in Inghilterra. Il centrocampista dell’Inter infatti non è ancora sicuro della permanenza a Milano la prossima stagione, anche viste le ultime notizie di mercato sugli obiettivi a centrocampo. In più ci sarà il ritorno di Radja Nainggolan, un profilo difficile da piazzare visto l’ingaggio e l’età.

Dunque per far cassa potrebbe essere sacrificato l’eroe di Roma di due anni fa. Vecino infatti è un profilo molto seguito all’estero, soprattutto in Premier League dove sia Everton che Arsenal sembrano agguerrite. Come riferisce il portale Liverpool Echo, Carlo Ancelotti avrebbe richiesto un rinforzo con le sue caratteristiche per la prossima stagione ma i Gunners si sono intromessi nella corsa.



